Zelensky e Putin haviam concordado em um cessar-fogo poucos dias antes dos ataques russos - AFP

Publicado 20/01/2026 13:03 | Atualizado 20/01/2026 13:14

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) alertou que a usina nuclear de Chernobyl perdeu toda a sua energia externa, enquanto linhas de energia para outras usinas também sofreram danos, em comunicado divulgado no X (antigo Twitter). Os impactos são resultado de uma nova onda de ataques de drones da Rússia contra a infraestrutura energética da Ucrânia.

Em nota, o diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, apontou que diversas subestações ucranianas "vitais" para a segurança nuclear foram afetadas pela atividade militar ampla na manhã desta terça-feira, 20, horário local. "Estamos acompanhando os desdobramentos para avaliar o impacto sobre a segurança", acrescentou Grossi.

O ataque russo aconteceu poucos dias depois de ambos os países concordarem em um cessar-fogo local para permitir reparos pela AIEA na linha de energia da usina nuclear de Zaporizhzhya. A agência reguladora da ONU também pretendia enviar uma nova missão técnica para avaliar dez subestações elétricas críticas à segurança nuclear da Ucrânia.

Enquanto isso, autoridades ucranianas tentam manter o impulso das conversas de paz lideradas pelos Estados Unidos. Uma equipe negociadora chegou a Washington no sábado, sob o objetivo de transmitir como os ataques russos tem sido implacáveis e minam a diplomacia, segundo o presidente da Ucrânia, Volodymir Zelenski

Já o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse nesta terça-feira que o enviado presidencial russo Kirill Dmitriev planeja se reunir com alguns representantes americanos em Davos. Peskov se recusou a nomear os funcionários com quem Dmitriev se reuniria, mas relatórios da mídia disseram que incluiriam o enviado americano Steve Witkoff e o genro do presidente americano Donald Trump, Jared Kushner.