AIEA alerta para perda total de energia externa em Chernobyl após novos ataques russos
Ofensiva com drones e mísseis danifica subestações vitais à segurança nuclear na Ucrânia e agrava crise energética no inverno
Trump publica montagem de IA em que finca bandeira dos EUA na Groenlândia
Republicano tem demonstrado grande interesse em anexar a ilha do Ártico
UE promete 'resposta firme' às ameaças de Trump sobre Groenlândia
Bloco europeu reage a planos expansionistas do republicano e alerta para risco de deterioração das relações transatlânticas
Ataque russo deixa milhares de residências sem aquecimento em Kiev durante frio extremo
Mais de 5.600 lares ficaram sem calefação e água encanada, enquanto drones e mísseis atingem a capital ucraniana
Aviões militares chegarão 'em breve' à Groenlândia
Anúncio foi feito em meio à pressão de Donald Trump para comprar a Groenlândia, uma ilha dinamarquesa localizada no Ártico, de alto valor geoestratégico e que contém grandes reservas de minerais
Explosão deixa ao menos sete mortos em Cabul
Grupo Estado Islâmico reivindicou responsabilidade pelo ataque
