Macron usa óculos escuros por causa de mancha devido a uma ruptura de uma veia no olho direitoFabrice Coffrini / AFP

Publicado 20/01/2026 13:33

O presidente da França, Emmanuel Macron, discursou nesta terça-feira (20) em Davos, na Suíça, para o Fórum Econômico Mundial. Na ocasião, ele utilizava óculos escuros devido a uma "condição ocular". De acordo com o jornal "The Guardian", ele ficou com uma mancha vermelha no olho direito ocasionada pelo rompimento de uma veia.

Na quinta-feira (15), Macron pediu para que perdoassem a aparência desagradável do seu olho durante um discurso para as Forças Armadas francesas. "É, claro, algo completamente inofensivo."

Apesar das atenções destinadas ao visual do presidente francês, em suas falas, ele criticou Trump dizendo que "não é momento para imperialismos e colonialismos". Macron afirmou que acha impensável a União Europeia ter que considerar medidas anti-coercitivas contra um aliado - no caso, os Estados Unidos.

Já o republicano Donald Trump afirmou que "não vai recuar" em relação as intenções com a Groenlândia. Como resposta a decisão do presidente americano, Macron disse que "não faz sentido ameaçar aliados da Otan".

Trump aparece segurando a bandeira dos EUA, acompanhado por seu vice e pelo secretário de Estado Reprodução / Redes sociais



Tarifas de Trump



Macron definiu que a abordagem tarifária americana para chegar em acordos busca "minar os interesses europeus, exige o máximo possível de concessões e mira abertamente em enfraquecer e subordinar a Europa". A tentativa de Trump de proteger a indústria dos Estados Unidos e estabelecer acordos que exploram os outros países a partir de "um acúmulo infinito de novas tarifas é fundamentalmente inaceitável", afirmou.



O presidente da França acrescenta que esses comportamentos são mais alarmantes e extremos quando as tarifas são usadas para "comprometer a soberania territorial dos países".