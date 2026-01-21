Discurso era um dos mais aguardados do evento e teve o horário impactado por falha técnica na aeronave - AFP

Publicado 21/01/2026 10:28

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou a Davos, na Suíça, pouco antes das 10h00 (horário de Brasília) desta quarta-feira (21), onde participará do Fórum Econômico Mundial, segundo jornalistas presentes no local.