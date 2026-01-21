Polícia apreendeu cerca de mil toneladas de produtos químicos usados para fabricar drogas como MDMA, anfetamina e metanfetamina - Divulgação/ Europol

Publicado 21/01/2026 11:02

A Europol anunciou, nesta quarta-feira (21), o desmonte de uma rede de produção e distribuição de drogas sintéticas que operava em vários países europeus, na "maior operação" desse tipo já realizada. Ao todo, foram realizadas mais de 85 prisões, incluindo os dois supostos chefes, ambos da Polônia.

As autoridades desmantelaram 24 laboratórios que operavam em escala industrial e apreenderam cerca de mil toneladas de produtos químicos usados para fabricar drogas como MDMA, anfetamina e metanfetamina.