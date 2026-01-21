Equador impõe à Colômbia tarifa de 30% por falta de cooperação no combate ao narcotráficoReprodução
Equador impõe à Colômbia tarifa de 30% por falta de cooperação no combate ao narcotráfico
Medida passa a valer a partir de 1º de fevereiro
Medida passa a valer a partir de 1º de fevereiro
Medida passa a valer a partir de 1º de fevereiro
Televisão estatal afirma que 3.117 pessoas morreram em protestos no Irã
ONGs defendem que o número de assassinados é maior do que o estipulado
Papa foi convidado para integrar 'Conselho de Paz' de Trump, diz Vaticano
Secretário de Estado afirma que chamado foi recebido e que adesão ao grupo internacional liderado pelos EUA ainda está em avaliação
Suspensão da emissão de vistos de imigrante dos EUA para o Brasil e 74 países entra em vigor
Medida visa reforçar critérios de triagem para barrar solicitantes considerados propensos a depender de benefícios públicos
Em Davos, Trump diz que quer comprar Groelândia sem uso da força
Presidente dos Estados Unidos também falou sobre a política interna e a invasão da Venezuela
Trump faz piada sobre Macron usar óculos escuros em discurso: 'Que diabos aconteceu?'
Vaso sanguíneo do olho do presidente da França teria sangrado
