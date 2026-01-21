Presidente dos Estados Unidos, Donald TrumpAFP

Estadão Conteúdo
A suspensão da emissão de vistos de imigrante imposta pelos Estados Unidos ao Brasil e a outros 74 países entra em vigor nesta quarta-feira (21).

A medida afeta apenas os vistos de imigrante, concedidos a pessoas que desejam residir permanentemente nos EUA, como quem se casa com um cidadão americano ou vai trabalhar de forma permanente no país. A emissão de vistos de não imigrante - destinados, por exemplo, a turistas e estudantes - não será impactada.

A decisão foi anunciada em 14 de janeiro pelo Departamento de Estado. Segundo a pasta, o objetivo é evitar a admissão de cidadãos que possam se tornar um encargo público para o governo norte-americano.
"O congelamento permanecerá em vigor até que os EUA possam garantir que os novos imigrantes não irão extrair riqueza do povo americano", afirmou o órgão. "Estamos trabalhando para assegurar que a generosidade do povo americano não seja mais explorada."

A emissora Fox News informou que os funcionários consulares foram instruídos a negar vistos de imigrante a candidatos que provavelmente dependeriam de benefícios públicos, levando em conta fatores como saúde, idade, proficiência em inglês, situação financeira e possível necessidade de cuidados médicos de longo prazo.

Ainda segundo a emissora, candidatos idosos ou com sobrepeso teriam maiores chances de ter seus pedidos negados.

Além do Brasil, a medida também afeta países como Rússia, Nigéria, Egito, Tailândia, Irã e Iraque. Veja a seguir a lista completa das nações impactadas:

- Afeganistão

- Albânia

- Argélia

- Antígua e Barbuda

- Armênia

- Azerbaijão

- Bahamas

- Bangladesh

- Barbados

- Belarus

- Belize

- Butão

- Bósnia

- Brasil

- Mianmar

- Camboja

- Camarões

- Cabo Verde

- Colômbia

- Costa do Marfim

- Cuba

- República Democrática do Congo

- Dominica

- Egito

- Eritreia

- Etiópia

- Fiji

- Gâmbia

- Geórgia

- Gana

- Granada

- Guatemala

- Guiné

- Haiti

- Irã

- Iraque

- Jamaica

- Jordânia

- Cazaquistão

- Kosovo

- Kuwait

- Quirguistão

- Laos

- Líbano

- Libéria

- Líbia

- Macedônia

- Moldávia

- Mongólia

- Montenegro

- Marrocos

- Nepal

- Nicarágua

- Nigéria

- Paquistão

- República do Congo

- Rússia

- Ruanda

- São Cristóvão e Névis

- Santa Lúcia

- São Vicente e Granadinas

- Senegal

- Serra Leoa

- Somália

- Sudão do Sul

- Sudão

- Síria

- Tanzânia

- Tailândia

- Togo

- Tunísia

- Uganda

- Uruguai

- Uzbequistão

- Iêmen