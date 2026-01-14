Objetivo é coibir solicitantes aos vistos considerados propensos a se tornarem um gasto públicoAFP
EUA suspendem emissão de vistos do Brasil e mais 74 países, diz TV
Medida entrará em vigor em 21 de janeiro e visa reforçar critérios de triagem para barrar solicitantes considerados propensos a depender de benefícios públicos
Egito anuncia acordo de todas as partes para formação de comitê palestino para administrar Gaza
Grupo é composto por 15 integrantes
Missão da Nasa deve iniciar procedimentos para retorno antecipado à Terra
Motivo foi um problema médico com um dos astronautas
Acidente com van mata 12 pessoas da mesma família em cidade da Bolívia que faz fronteira com o Brasil
Vítimas voltavam de uma festa de 15 anos e um adolescente que dirigia o veículo
Ex-funcionárias acusam Julio Iglesias de tráfico de pessoas e crimes sexuais
Revelação das acusações contra o artista despertou uma intensa onda de reações na Espanha
Trump diz que Groenlândia é 'vital' para sistema de defesa aérea dos EUA
Presidente estadunidense já afirmou desejo de controlar o território
