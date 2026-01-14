Comitê palestino administrará Gaza - AFP

Comitê palestino administrará GazaAFP

Publicado 14/01/2026 12:42

O governo egípcio anunciou, nesta quarta-feira (14), que foi alcançado um "consenso" sobre os nomes dos membros do comitê de tecnocratas palestinos.



"Esperamos que, após este acordo, o comitê seja anunciado em breve (...) e então designado para administrar a vida cotidiana e os serviços essenciais", disse o ministro das Relações Exteriores do Egito, Badr Abdellatty, após as negociações no Cairo.

Comitê é composto por 15 integrantes que serão encarregados de administrar a Faixa de Gaza, conforme o plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.