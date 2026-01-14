Trump reafirma desejo de controlar a GroenlândiaAFP
Trump diz que Groenlândia é 'vital' para sistema de defesa aérea dos EUA
Presidente estadunidense já afirmou desejo de controlar o território
Mais de 388 milhões de cristãos vivem expostos à perseguição, diz ONG
Número aumentou em relação ao ano passado
França proíbe entrada de dez ativistas britânicos de extrema direita por ações anti-imigração
Canal da Mancha tem sido uma importante rota migratória onde milhares de pessoas a utilizam
Protestos deixam mais de 2,5 mil mortos, e Irã sinaliza julgamentos e execuções para manifestantes
Pena para os detidos pode ser enforcamento
União Europeia propõe empréstimo de 90 bilhões de euros à Ucrânia
Ursula von der Leyen disse que a 'paz exige força'
Governo francês enfrenta moções de censura pelo acordo UE-Mercosul
Tratado criará a maior zona de livre comércio do mundo, com 700 milhões de consumidores
