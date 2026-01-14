Os protestos começaram dia 28 de dezembro e registram de pelo menos 2,5 mil mortesFars News Agency/Divulgação
Protestos deixam mais de 2,5 mil mortos, e Irã sinaliza julgamentos e execuções para manifestantes
Pena para os detidos pode ser enforcamento
União Europeia propõe empréstimo de 90 bilhões de euros à Ucrânia
Ursula von der Leyen disse que a 'paz exige força'
Governo francês enfrenta moções de censura pelo acordo UE-Mercosul
Tratado criará a maior zona de livre comércio do mundo, com 700 milhões de consumidores
Irã acusa Trump de criar 'pretexto' para intervenção militar
Trump ameaçou uma 'ação forte' diante da repressão mortal a protestos em massa
Ator Kiefer Sutherland é preso por suspeita de agredir motorista de aplicativo
Segundo a polícia, artista também teria realizado ameaças contra a vítima
Ao menos 29 mortos após guindaste desabar sobre trem na Tailândia
Outras 64 pessoas ficaram feridas
