Sutherland pagou a fiança de 50 mil dólaresValery Hachie / AFP
Ator Kiefer Sutherland é preso por suspeita de agredir motorista de aplicativo
Segundo a polícia, artista também teria realizado ameaças contra a vítima
Ao menos 29 mortos após guindaste desabar sobre trem na Tailândia
Outras 64 pessoas ficaram feridas
Venezuela liberta cidadãos americanos, confirma Departamento de Estado
Não foi divulgado o número de pessoas soltas
Vídeo: Trump é filmado fazendo gesto obsceno durante visita a uma fábrica
No começo da gravação, é possível ouvir uma voz que grita algo inaudível, e Trump então ergue o dedo médio de sua mão direita na direção de onde vinham os gritos
EUA: promotores renunciam após pressão para investigar viúva de mulher morta por agente do ICE
Autor da morte não foi analisado pela justiça
Meta direciona time para supervisionar data centers IA, mas corta empregos de realidade virtual
Empresa também nomeou uma nova presidente e vice-presidente, Dina Powell McCormick, para trabalhar no desenvolvimento de parcerias com governos
