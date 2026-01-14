Povo venezuelano foi as ruas protestas contra ações dos EUA no país - Juan Barreto / AFP

Povo venezuelano foi as ruas protestas contra ações dos EUA no paísJuan Barreto / AFP

Publicado 14/01/2026 07:20 | Atualizado 14/01/2026 07:22

A Venezuela começou a libertar cidadãos americanos preso informou, nesta terça-feira (13), um funcionário do governo dos Estados Unidos, que elogiou a iniciativa de Caracas, dez dias depois da destituição forçada do presidente Nicolás Maduro em uma operação militar americana.

"Damos as boas-vindas à libertação de americanos detidos na Venezuela. Este é um passo importante na direção certa por parte das autoridades interinas", disse um responsável do Departamento de Estado, sob condição de anonimato.

O funcionário não forneceu detalhes imediatos sobre a libertação de prisioneiros nem quantos foram soltos, apenas informou que se tratava de mais de uma pessoa.

A presidente interina Delcy Rodríguez determinou a libertação de presos políticos após o bombardeio americano em Caracas no dia 3 de janeiro, uma ação militar que resultou na captura de Maduro e sua esposa, Cilia Flores, e deixou mais de 100 mortos, segundo dados oficiais venezuelanos.

O mandatário dos Estados Unidos, Donald Trump, deu boas-vindas às primeiras libertações de presos políticos na semana passada e disse ter abortado uma segunda onda de ataques ao país sul-americano como resposta.

Muitas pessoas foram presas na Venezuela por participação nos protestos pós-eleitorais de 2024, que eclodiram após Maduro ser declarado vencedor em meio a diversas denúncias de fraude.

Entre os presos libertados recentemente há cidadãos espanhóis e italianos. Povo venezuelano foi as ruas protestas contra ações dos EUA no país.

Os Estados Unidos consideram a libertação de seus cidadãos no exterior uma prioridade fundamental e conseguiram a soltura de alguns deles em um acordo com Maduro no ano passado.