Europa deve ser a primeira a receber a vacina em 2027Foto: Divulgação

Publicado 13/01/2026 19:26 | Atualizado 13/01/2026 19:27

A Moderna está de olho nos mercados internacionais, especialmente na Europa, enquanto a empresa trabalha para atingir o ponto de equilíbrio em 2028, disse o CEO Stéphane Bancel na JPMorgan Healthcare Conference. Segundo ele, a farmacêutica planeja obter a aprovação europeia ainda este ano para uma vacina combinada contra a gripe e a covid-19, com lançamento em 2027, e lançamento nos EUA em 2028. "Vamos realmente usar essa vantagem de sermos os primeiros no mercado, é claro, para construir um grande valor de marca", afirmou.

Bancel destacou que a parceria da Pfizer com a União Europeia expira no final do ano, dando à Moderna uma oportunidade de conquistar uma fatia do mercado de vacinas contra a covid-19 de alto volume no continente.

Se a Moderna conseguir a aprovação europeia para uma vacina combinada, isso também seria um catalisador positivo para o crescimento das vendas, afirma ele. A empresa também busca fortalecer parcerias com governos do Reino Unido, Canadá e Brasil, à medida que busca impulsionar a diversidade geográfica.

A chave para esse plano é o mNEXSPIKE, o componente da vacina contra a covid-19 que Bancel considera mais eficaz do que a vacina Spikevax anterior da Moderna, além de um componente contra a gripe de alta eficácia. "Basicamente, vamos chegar aos mercados com o melhor produto da categoria", acrescentou.

Às 19h00 (de Brasília) as ações da Moderna caíam 0,20% no after hours de Nova York, após terem saltado mais de 17% durante o expediente.

*Com informações da Dow Jones Newswires