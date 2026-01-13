Europa deve ser a primeira a receber a vacina em 2027Foto: Divulgação
CEO da Moderna prevê lançamento da vacina contra gripe e covid-19 até 2028
A combinação dos antivírus tem expectativa de ser aprovada ainda este ano
Milei inaugura redes sociais em inglês com vídeo do 'General Ancap' - super-herói dele mesmo
Presidente da Argentina já havia se vestido como o 'General Ancap' anteriormente, numa convenção de quadrinhos
Trump diz que EUA 'tomarão medidas muito duras' se Irã enforcar manifestantes
Presidente norte-americano voltou a ameaçar o regime dos aiatolás
Governo brasileiro lamenta mortes no Irã e defende soberania do país
Itamaraty divulgou nota em que afirma acompanhar com preocupação
Argentina registrou em 2025 seu menor nível de inflação em 8 anos: 31,5%
Em abril de 2024, o governo Milei registrou a alta de preço de 289,4%
Vídeo: 'tsunami meteorológico' deixa um morto e dezenas de feridos no litoral da Argentina
Vítima passava férias na cidade natal com a namorada
