Trump diz que EUA 'tomarão medidas muito duras' se Irã enforcar manifestantes
Presidente norte-americano voltou a ameaçar o regime dos aiatolás
Governo brasileiro lamenta mortes no Irã e defende soberania do país
Itamaraty divulgou nota em que afirma acompanhar com preocupação
Argentina registrou em 2025 seu menor nível de inflação em 8 anos: 31,5%
Em abril de 2024, o governo Milei registrou a alta de preço de 289,4%
Vídeo: 'tsunami meteorológico' deixa um morto e dezenas de feridos no litoral da Argentina
Vítima passava férias na cidade natal com a namorada
Governo da Costa Rica denuncia suposto plano para assassinar presidente
Chefe da Direção de Inteligência e Segurança Nacional (DIS) disse que soube do complô por uma 'fonte confidencial' que deu conta do pagamento a um assassino de aluguel que executaria o atentado
Trump considera uma 'ótima ideia' que aliados americanos abandonem Irã e volta a atacar Powell
O presidente dos Estados Unidos afirmou ter mandado ajuda, mas não especificou a ação e cortou contato com autoridades do país país
