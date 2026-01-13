Trump afirmou que não aceitará o enforcamento de manifestantes no Irã - Nicolas Tucat / AFP

Publicado 13/01/2026 18:46

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 13, que tomará "medidas muito duras" — sem detalhar quais — se o Irã começar a enforcar manifestantes que protestam contra o regime dos aiatolás. "Isso não terminará bem para o Irã", disse Trump, em trecho de uma entrevista concedida à CBS News.

Questionado sobre se já sabia sobre casos de enforcamento já realizados pelo governo em Teerã, Trump disse que ouviu diferentes números e que ainda não é possível saber o que é verdade ou não.

"Eu não ouvi falar de enforcamentos. Se eles enforcarem, vocês vão ver algumas coisas. Nós tomaremos medidas muito duras se fizerem esse tipo de coisa", afirmou o republicano.