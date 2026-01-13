Além do Irã, Trump ataca México e Canadá alegando não precisar dos produtos dos paísesAFP
Trump considera uma 'ótima ideia' que aliados americanos abandonem Irã e volta a atacar Powell
O presidente dos Estados Unidos afirmou ter mandado ajuda, mas não especificou a ação e cortou contato com autoridades do país país
Autoridade da Groenlândia considera 'inconcebível' que os EUA assumam o controle da ilha
Segundo ministra, a população está muito preocupada com a retórica de Trump
Trump pede que iranianos continuem protestando: 'Ajuda está a caminho'
Presidente dos EUA não especificou que tipo de apoio eles receberiam
Bill Clinton não aparece em audiência no Congresso Americano por caso Epstein
Ex-presidente foi convocado para depor a portas fechadas sobre as conexões do financista com figuras influentes
Itália aumenta representação diplomática na Venezuela
Decisão ocorre após libertação de quatro italianos
Redes sociais prejudicam saúde dos adolescentes, alerta órgão francês
Autoridades do País debatem proibir o acesso dos menores de 15 anos a estas plataformas
