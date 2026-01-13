Manifestações começaram como um protesto contra o aumento do custo de vida, mas se transformaram em um movimento contra o governoAFP
Trump pede que iranianos continuem protestando: 'Ajuda está a caminho'
Presidente dos EUA não especificou que tipo de apoio eles receberiam
Bill Clinton não aparece em audiência no Congresso Americano por caso Epstein
Ex-presidente foi convocado para depor a portas fechadas sobre as conexões do financista com figuras influentes
Itália aumenta representação diplomática na Venezuela
Decisão ocorre após libertação de quatro italianos
Redes sociais prejudicam saúde dos adolescentes, alerta órgão francês
Autoridades do País debatem proibir o acesso dos menores de 15 anos a estas plataformas
Mortes superam nascimentos na França pela primeira vez desde 1944
Nasceram cerca de 645 mil bebês no ano passado
Representantes de Dinamarca e Groenlândia se reunirão com Rubio e JD Vance nesta quarta-feira
Encontro será realizado em Washington
