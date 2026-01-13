Manifestações começaram como um protesto contra o aumento do custo de vida, mas se transformaram em um movimento contra o governo - AFP

Manifestações começaram como um protesto contra o aumento do custo de vida, mas se transformaram em um movimento contra o governoAFP

Publicado 13/01/2026 14:44 | Atualizado 13/01/2026 14:47

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta terça-feira (13) aos iranianos que mantenham as manifestações, tomem as instituições e registrem os nomes "dos assassinos e dos abusadores", em um momento em que os protestos estão sendo reprimidos pelas autoridades.

"Patriotas iranianos, MANTENHAM AS MANIFESTAÇÕES", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social. "Cancelei todas as reuniões com os funcionários iranianos até que CESSE esta matança sem sentido de manifestantes. A AJUDA ESTÁ A CAMINHO", declarou.

O presidente não especificou que tipo de ajuda os iranianos receberiam, mas os instou a lembrar os nomes dos "assassinos e abusadores". "Eles pagarão um preço alto", prometeu.

Trump, que ameaçou com uma intervenção militar no Irã, anunciou na segunda-feira que imporá uma tarifa de 25% sobre os parceiros comerciais da República Islâmica.

As manifestações começaram como um protesto contra o aumento do custo de vida, mas, com o passar dos dias, transformaram-se em um movimento contra o regime teocrático que governa o Irã desde a revolução de 1979.