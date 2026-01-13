Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen - Nicolas Tucat/AFP

Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der LeyenNicolas Tucat/AFP

Publicado 13/01/2026 10:48

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, condenou, nesta terça-feira (13), o uso excessivo da força e a contínua restrição da liberdade no Irã e afirmou que novas sanções contra os responsáveis pela repressão no país serão propostas "rapidamente".

"O crescente número de vítimas no Irã é assustador. Condeno veementemente o uso excessivo da força e a contínua restrição da liberdade", escreveu no X (antigo Twitter).

"A União Europeia (UE) já incluiu a Guarda Revolucionária Islâmica na sua totalidade na sua lista de sanções por violação dos direitos humanos", acrescentou.

Von der Leyen declarou solidariedade ao povo iraniano que, segundo ela, "marcha bravamente em busca de sua liberdade".

The rising number of casualties in Iran is horrifying. I unequivocally condemn the excessive use of force and continued restriction of freedom.



The European Union has already listed the Islamic Revolutionary Guard Corps in its entirety under its human rights sanctions regime.… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 13, 2026

Segundo a ONG Iran Human Rights (IHR), com sede na Noruega, informou que cerca de 648 pessoas já foram mortas, incluindo nove crianças, mas alertou que o número real de mortos pode ultrapassar 6 mil. A ONG também informou que mais de 10 mil pessoas foram detidas.

*Com informações do Estadão Conteúdo e AFP