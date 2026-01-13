Durante uma operação anti-imigração, Renee Good foi baleada e morta por um agente do Serviço de Imigração e Alfândega Octavio Jones / AFP
ONU pede investigação sobre morte de mulher baleada por agente de imigração nos EUA
Trump afirmou que o policial provavelmente agiu em legítima defesa
ONU pede investigação sobre morte de mulher baleada por agente de imigração nos EUA
Trump afirmou que o policial provavelmente agiu em legítima defesa
Suprema Corte dos EUA revisa proibição a atletas transgênero
Tribunal ouvirá impugnações as leis de alguns estados
Trump ameaça sancionar quem comercializa com o Irã
Principais parceiros comerciais do país são China, Turquia, Emirados Árabes Unidos e Iraque
Agricultores franceses fazem novo protesto com tratores contra acordo UE-Mercosul
Segundo os fazendeiros, o tratado ameaça os meios de subsistência dos profissionais
Pelo menos 100 crianças morreram devido aos conflitos em Gaza desde o início da trégua, diz ONU
Acordo de paz foi assinado no início de outubro
Ataque russo deixa pelo menos quatro mortos em cidade ucraniana
Outras seis pessoas ficaram feridas nas ofensivas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.