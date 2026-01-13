Centenas de fazendeiros foram as ruas da França se manifestar contra o acordoGeoffroy Van Der Hasselt / AFP
Agricultores franceses fazem novo protesto com tratores contra acordo UE-Mercosul
Segundo os fazendeiros, o tratado ameaça os meios de subsistência dos profissionais
Trump ameaça sancionar quem comercializa com o Irã
Principais parceiros comerciais do país são China, Turquia, Emirados Árabes Unidos e Iraque
Agricultores franceses fazem novo protesto com tratores contra acordo UE-Mercosul
Segundo os fazendeiros, o tratado ameaça os meios de subsistência dos profissionais
Pelo menos 100 crianças morreram devido aos conflitos em Gaza desde o início da trégua, diz ONU
Acordo de paz foi assinado no início de outubro
Ataque russo deixa pelo menos quatro mortos em cidade ucraniana
Outras seis pessoas ficaram feridas nas ofensivas
'Estaremos ferrados' se Suprema Corte for contra tarifas dos EUA, diz Trump
O presidente americano considera um problema econômico a ser enfrentado caso medida seja barrada
Ex-presidente do Panamá se declara inocente em julgamento por propinas da Odebrecht
Via chamada de vídeo, Martinelli começou a ser julgado juntamente com outras 20 pessoas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.