Senador Thom Tillis disse que episódio coloca em xeque a credibilidade do Departamento de Justiça - X (antigo Twitter/Reprodução)

Publicado 12/01/2026 18:55

Mais senadores republicanos criticaram a investigação do Departamento de Justiça dos EUA (DoJ, em inglês) sobre o Federal Reserve (Fed) e saíram em defesa da autonomia do BC norte-americano.

O senador Kevin Kramer, republicano da Dakota do Norte, afirmou à CNBC que considera Jerome Powell um "mau presidente do Fed", mas ressaltou que "não acredita, no entanto, que ele seja um criminoso". Kramer é membro do Comitê Bancário do Senado.

Mais cedo, o senador republicano Thom Tillis afirmou, em publicação no X, que não há mais dúvidas de que assessores do governo Trump estariam atuando para acabar com a independência do Federal Reserve (Fed). Segundo ele, o episódio agora coloca em xeque também a autonomia e a credibilidade do Departamento de Justiça.

A senadora republicana Lisa Murkowski declarou apoio ao plano de Thom Tillis de bloquear as indicações de Donald Trump para o Fed Assim como Kevin Kramer, Tillis também é membro do Comitê Bancário do Senado. O órgão é responsável por aprovar os indicados do presidente ao Fed antes que eles sigam para votação de confirmação no plenário do Senado.

As reações dos parlamentares acendem o alerta para uma possível ruptura entre o governo Trump e republicanos no Congresso, com crescente divergência em determinados temas, como a operação americana na Venezuela.