Senador Thom Tillis disse que episódio coloca em xeque a credibilidade do Departamento de JustiçaX (antigo Twitter/Reprodução)
Mais senadores republicanos criticam investida de Trump contra o Fed
Thom Tillis afirmou que não há mais dúvidas de que assessores do presidente norte-americano estariam atuando para acabar com a independência da autoridade monetária
Trump receberá líder opositora venezuelana María Corina Machado na quinta-feira
Machado dedicou o Nobel a Trump, que, no entanto, mostrou uma atitude bastante reticente em contar com ela para uma eventual transição política na Venezuela
EUA revogou mais de 100 mil vistos desde retorno de Trump à Casa Branca
Oito mil estudantes não puderam ingressar no país por política anti-imigração
Presidente de Cuba afirma que não há negociações em andamento com os EUA após ameaças de Trump
Miguel Díaz-Canel disse que diálogo deve se pautar pelos princípios do Direito Internacional
Ex-presidentes do Fed veem ameaça à independência em investigação do governo Trump
Documento destaca que ataque à autonomia da autoridade monetária coloca em risco a credibilidade econômica do país
Ex-assessora de Trump é a nova presidente da Meta
Dina Powell McCormick terá foco em financiar o desenvolvimento de IA e expansão de data centers, reforçando laços da empresa com o governo republicano
