EUA revogou mais de 100 mil vistos desde retorno de Trump à Casa Branca
Oito mil estudantes não puderam ingressar no país por política anti-imigração
Presidente de Cuba afirma que não há negociações em andamento com os EUA após ameaças de Trump
Miguel Díaz-Canel disse que diálogo deve se pautar pelos princípios do Direito Internacional
Ex-presidentes do Fed veem ameaça à independência em investigação do governo Trump
Documento destaca que ataque à autonomia da autoridade monetária coloca em risco a credibilidade econômica do país
Ex-assessora de Trump é a nova presidente da Meta
Dina Powell McCormick terá foco em financiar o desenvolvimento de IA e expansão de data centers, reforçando laços da empresa com o governo republicano
Groenlândia afirma não aceitar 'sob nenhuma circunstância' que os EUA se apropriem da ilha
Trump disse que os Estados Unidos iriam tomar o território 'de uma forma ou de outra'
Joesley Batista tentou convencer Maduro a deixar poder e se exilar na Turquia, diz jornal dos EUA
Segundo o ‘The Washington Post’, empresário brasileiro atuou como interlocutor informal do governo dos EUA nos meses que antecederam a captura do venezuelano
