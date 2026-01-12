Primeiro-ministro da Groenlândia, Jens-Frederik Nielsen e o presidente dos EUA, Donald TrumpAFP
Groenlândia afirma não aceitar 'sob nenhuma circunstância' que os EUA se apropriem da ilha
Trump disse que os Estados Unidos iriam tomar o território 'de uma forma ou de outra'
Joesley Batista tentou convencer Maduro a deixar poder e se exilar na Turquia, diz jornal dos EUA
Segundo o ‘The Washington Post’, empresário brasileiro atuou como interlocutor informal do governo dos EUA nos meses que antecederam a captura do venezuelano
Otan trabalha para fortalecer a segurança no Ártico, diz Rutte
Declaração ocorre em meio a diversos posicionamentos de Trump a favor dos EUA controlarem a Groenlândia
Trump usa acusação criminal como chantagem para reduzir juros, diz Fed
Presidente da instituição foi notificado pelo Departamento de Justiça
Morre aos 49 anos chimpanzé que dominava caracteres chineses e alfabeto inglês
Animal também conseguia identificar os algarismos arábicos de zero a nove e 11 cores
Polícia espanhola apreende quase 10 toneladas de cocaína em navio cargueiro que partiu do Brasil
Autoridades prenderam 13 pessoas na ação
