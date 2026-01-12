Chimpanzé 'gênio' chamada AiDivulgação/ Universidade de Quioto
Morre aos 49 anos chimpanzé que dominava caracteres chineses e alfabeto inglês
Animal também conseguia identificar os algarismos arábicos de zero a nove e 11 cores
Morre aos 49 anos chimpanzé que dominava caracteres chineses e alfabeto inglês
Animal também conseguia identificar os algarismos arábicos de zero a nove e 11 cores
Polícia espanhola apreende quase 10 toneladas de cocaína em navio cargueiro que partiu do Brasil
Autoridades prenderam 13 pessoas na ação
Dono de bar onde houve incêndio com 40 mortos na Suíça é preso preventivamente
Jacques Moretti ficará ao menos três meses detido
Falha em foguete frustra lançamento de satélite da Índia
Veículo espacial apresentou anomalia ao final do terceiro estágio, e destino dos dispositivos transportados ainda é incerto, segundo a ISRO
Papa recebe a líder da oposição da Venezuela María Corina Machado
Encontro privado no Vaticano com a ganhadora do Nobel da Paz foi confirmado pela Santa Sé, sem detalhes sobre o conteúdo da conversa
Xi diz que China vai intensificar campanha anticorrupção e manter 'pressão elevada' em 2026
Presidente afirma que ofensiva seguirá como prioridade, com punições rigorosas, reforço da fiscalização e tolerância zero a desvios de conduta
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.