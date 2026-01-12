ISRO pretende enviar uma astronauta à órbita terrestre em 2027Reprodução / ISRO
Falha em foguete frustra lançamento de satélite da Índia
Veículo espacial apresentou anomalia ao final do terceiro estágio, e destino dos dispositivos transportados ainda é incerto, segundo a ISRO
Papa recebe a líder da oposição da Venezuela María Corina Machado
Encontro privado no Vaticano com a ganhadora do Nobel da Paz foi confirmado pela Santa Sé, sem detalhes sobre o conteúdo da conversa
Xi diz que China vai intensificar campanha anticorrupção e manter 'pressão elevada' em 2026
Presidente afirma que ofensiva seguirá como prioridade, com punições rigorosas, reforço da fiscalização e tolerância zero a desvios de conduta
Irã afirma estar pronto para guerra diante de ameaças de Trump
EUA disseram que poderiam intervir militarmente caso a repressão ao movimento de protesto não cesse em teerã
Venezuela anuncia libertação de 116 presos políticos em meio à crise com EUA
Maduro foi capturado nos bombardeios de Trump a Caracas
Trump diz que Irã pediu para negociar com os EUA após ameaças
Presidente afirmou estar em contato com Teerã para organizar uma reunião
