ISRO pretende enviar uma astronauta à órbita terrestre em 2027 - Reprodução / ISRO

ISRO pretende enviar uma astronauta à órbita terrestre em 2027Reprodução / ISRO

Publicado 12/01/2026 10:51 | Atualizado 12/01/2026 10:51

A tentativa da Índia de colocar em órbita um satélite de observação da Terra e outros 15 pequenos dispositivos falharam devido a uma anomalia no foguete que os transportava, informou a Organização Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO na sigla em inglês).

"A missão PSLV-C62 foi vítima de uma anomalia no fim da ignição de seu terceiro estágio. Uma análise detalhada está em andamento", anunciou a ISRO na rede social X.

Em 18 de maio, um lançador do mesmo tipo também não conseguiu colocar em órbita um satélite de observação.

O foguete PSLV de quatro estágios, em seu voo número 64, decolou às 10h18 locais (1h48 no horário de Brasília) do Centro Espacial Satish Dhawan, na ilha de Sriharikota, mas depois descobriu um problema técnico.

“O veículo se comportou como esperado até o fim da queima do terceiro estágio”, detalhou o chefe da ISRO à televisão nacional.

“Ao final desse terceiro estágio, observamos perturbações e o veículo se desviou de sua trajetória de voo”, acrescentou sem dar mais detalhes sobre o destino dos satélites transportados pelo foguete.

A Índia colocou uma sonda em órbita ao redor de Marte em 2014 e levou um robô à superfície lunar em 2023. Agora, a ISRO pretende enviar uma astronauta à órbita terrestre em 2027.