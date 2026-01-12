Xi também ressaltou que ofensiva anticorrupção seguirá integrada ao esforço de governança do Partido - AFP

Xi também ressaltou que ofensiva anticorrupção seguirá integrada ao esforço de governança do PartidoAFP

Publicado 12/01/2026 09:48

O presidente da China, Xi Jinping, garantiu que o país vai intensificar a campanha anticorrupção durante este ano, mantendo "pressão elevada" sobre autoridades e membros do Partido Comunista Chinês (PCCh). Em discurso, Xi disse que a corrupção é um "obstáculo e entrave ao desenvolvimento da causa do Partido e do Estado" e classificou o combate ao problema como "uma batalha crucial que não pode ser perdida".

De acordo com o líder chinês, apesar de avanços recentes, "a situação da luta anticorrupção continua grave e complexa", o que exige ações mais duras e sistemáticas no ano. A declaração foi feita durante uma sessão plenária do Comitê Central do partido nesta segunda-feira (12).

O presidente ainda declarou que o governo manterá "pressão elevada", com a diretriz de que "onde houver corrupção, ela será combatida e onde houver ganância, haverá punição severa". Xi acrescentou que o objetivo é impedir que corruptos "tenham onde se esconder", reforçando mecanismos de responsabilização e ampliando a capacidade de fiscalização.

Xi também ressaltou que a ofensiva anticorrupção seguirá integrada ao esforço de governança do Partido, com o poder sendo submetido a regras rígidas. Para ele, as normas devem se tornar "linhas de alta tensão energizadas", sem privilégios ou exceções

O discurso ocorre no contexto das metas do próximo ciclo de planejamento econômico e político do país. Xi afirmou que reforçar a disciplina partidária e o combate à corrupção é condição para garantir estabilidade e para cumprir os objetivos estratégicos traçados para os próximos anos, reiterando que se trata de "um compromisso de longo prazo" assumido por sua liderança.