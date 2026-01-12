Venezuela está em crise política após bombardeios dos EUAFederico Parra / AFP
Venezuela anuncia libertação de 116 presos políticos em meio à crise com EUA
Maduro foi capturado nos bombardeios de Trump a Caracas
Venezuela anuncia libertação de 116 presos políticos em meio à crise com EUA
Maduro foi capturado nos bombardeios de Trump a Caracas
Trump diz que Irã pediu para negociar com os EUA após ameaças
Presidente afirmou estar em contato com Teerã para organizar uma reunião
Veja imagem publicada por Trump em que ele aparece como 'presidente interino' da Venezuela
Presidente estadunidense afirmou ter um bom relacionamento com a líder venezuelana Delcy Rodríguez
UE confirma que assinatura do tratado com Mercosul será no próximo sábado
Acordo de livre comércio será realizado por Ursula von der Leyen, apesar da oposição de alguns países e de protestos de agricultores europeus
Governo Trump anuncia envio de 'centenas' de agentes adicionais a Mineápolis
Morte de Renee Nicole Good fez com que milhares de pessoas fossem às ruas para protestar
Presidente da Colômbia propõe confederação unindo países latino-americanos
Ideia da 'Grande Colômbia' prevê parlamento, tribunal de justiça e políticas comuns inspiradas na União Europeia
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.