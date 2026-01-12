Venezuela está em crise política após bombardeios dos EUA - Federico Parra / AFP

Publicado 12/01/2026 09:18 | Atualizado 12/01/2026 09:19

A Venezuela anunciou, nesta segunda-feira (12), a libertação de 116 presos políticos como parte de um lento processo de solturas anunciado na semana passada, após o bombardeio dos Estados Unidos e a captura do presidente deposto, Nicolás Maduro.

"Essas medidas beneficiaram indivíduos privados (de liberdade) por atos associados a perturbar a ordem constitucional e atentar contra a estabilidade da nação", afirmou um comunicado do Ministério dos Serviços Penitenciários.

No entanto, a oposição e ONGs especializadas relatam números menores.