Proposta de Petro vem na esteira das ameaças feitas pelo presidente norte-americano, Donald TrumpAFP
Presidente da Colômbia propõe confederação unindo países latino-americanos
Ideia da 'Grande Colômbia' prevê parlamento, tribunal de justiça e políticas comuns inspiradas na União Europeia
Presidente da Colômbia propõe confederação unindo países latino-americanos
Ideia da 'Grande Colômbia' prevê parlamento, tribunal de justiça e políticas comuns inspiradas na União Europeia
Trump alerta Cuba para 'fazer um acordo antes que seja tarde demais'
Sob embargo dos EUA, Havana tem dependido cada vez mais do petróleo venezuelano fornecido como parte de um acordo firmado com Hugo Chávez
Protestos no Irã deixam quase 200 mortos, diz ONG
Manifestações eram inicialmente motivadas pelo aumento do custo de vida, mas evoluíram para um movimento contra o regime teocrático que governa o país
Acidente de avião na Colômbia deixa seis mortos, incluindo cantor popular
Yeison Jiménez, de 34 anos, estava entre as vítimas. Ninguém sobreviveu
Trump decreta proteção de receitas do petróleo da Venezuela
EUA pediram para que cidadãos americanos deixem o país sul-americano 'imediatamente'
EUA lançam ataques 'em larga escala' contra Estado Islâmico na Síria
Bombardeio é uma represália após uma ofensiva em dezembro que matou três americanos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.