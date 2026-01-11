Ataques dos EUA foram contra o grupo jihadista Estado Islâmico (EI) na Síria - Reprodução / Centcom

Publicado 11/01/2026 07:39

Os Estados Unidos e forças aliadas lançaram uma série de ataques "em larga escala" contra o grupo jihadista Estado Islâmico (EI) na Síria, uma nova represália após uma ofensiva em dezembro que matou três americanos nesse país, informou o comando militar central (Centcom) americano.

Washington afirmou que um agressor solitário do Estado Islâmico realizou um ataque em 13 de dezembro em Palmira, um histórico sítio arqueológico que chegou a ficar sob controle de combatentes jihadistas, no qual morreram dois soldados e um intérprete civil americano.

"Os ataques de hoje tiveram como alvo o Estado Islâmico em toda a Síria" e foram parte da operação Hawkeye, lançada em "resposta direta ao ataque mortal do EI contra forças dos Estados Unidos e da Síria em Palmira", em 13 de dezembro, indicou o Centcom na rede social X.

Estados Unidos e Jordânia realizaram uma rodada prévia de bombardeios como parte da mesma operação no mês passado, atingindo cerca de 70 alvos do Estado Islâmico.

O ataque contra americanos em Palmira foi o primeiro incidente deste tipo desde a derrubada, em dezembro de 2024, do líder sírio Bashar al Assad.

O pessoal americano apoiava a operação Inherent Resolve, uma coalizão internacional para combater o Estado Islâmico, que se apoderou de amplos territórios na Síria e no Iraque em 2014.

Embora os jihadistas tenham sido derrotados por forças terrestres locais, com apoio de bombardeios internacionais, o Estado Islâmico ainda mantém presença na Síria, especialmente em seu vasto deserto.