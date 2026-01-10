ONU discute ataque russo com míssil balístico contra a capital ucranianaAFP
Principal negociador da Ucrânia conversou com representantes dos EUA neste sábado, diz Zelensky
Kiev mantém contato quase diário com Washington em meio a negociações de paz
Morre aos 93 anos Beatriz González, uma das maiores artistas contemporâneas da América Latina
Artista foi uma das fundadoras do Museu de Arte Moderna de Medellín
Leão XIV pede a cardeais que ouçam com mais atenção as vítimas de abuso
Pontífice afirmou que questão continua sendo uma 'ferida' na Igreja Católica
Trump diz que 'não ser necessário' uma operação para captura de Putin
Presidente americano ainda afirmou que a Rússia tem medo dos Estados Unidos, não da Europa
Mulher tentou acalmar agente do ICE antes de ser morta em Minnesota, mostra vídeo
Jonathan Ross atirou contra Renee Nicole Good três vezes a uma curta distância
EUA classificam como 'delirantes' as acusações de ingerência do Irã
Iranianos protestam nas ruas a favor do fim do sistema teocrático xiita
