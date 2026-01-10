ONU discute ataque russo com míssil balístico contra a capital ucraniana - AFP

ONU discute ataque russo com míssil balístico contra a capital ucranianaAFP

Publicado 10/01/2026 16:33

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que o principal negociador da Ucrânia, Rustem Umerov, conversou com representantes dos Estados Unidos neste sábado, 10, enquanto Kiev e Washington buscam chegar a um acordo de paz para encerrar a guerra no Leste Europeu.

"Continuamos a nos comunicar com o lado americano praticamente todos os dias", escreveu Zelensky em sua conta oficial do Telegram.

O ministro das Relações Exteriores da país, Andrii Sybiha, ainda pontuou hoje que o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) realizará uma reunião de emergência na terça-feira, 13, para discutir o mais recente ataque em grande escala de Moscou contra Kiev, que utilizou um míssil balístico de alcance intermediário Oreshnik.

"A reunião abordará as flagrantes violações da Carta da ONU pela Rússia", disse ele na rede X.