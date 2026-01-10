Declaração de Papa Leão XIV foi feita durante encontro com cardeaisAFP
Leão XIV pede a cardeais que ouçam com mais atenção as vítimas de abuso
Pontífice afirmou que questão continua sendo uma 'ferida' na Igreja Católica
Filho de Maduro afirma que pai está 'bem' nos EUA
Declaração foi feita por Nicolás em vídeo
Nicarágua liberta dezenas de presos políticos
Soltura ocorre após apelo da embaixada dos Estados Unidos
Milhares de agricultores protestam na Irlanda contra acordo UE-Mercosul
Produtores rurais bloquearam vias com tratores e criticaram pacto comercial aprovado pela União Europeia
Governo Lula deixa custódia de Embaixada da Argentina na Venezuela em meio a tensão com Milei
Decisão foi comunicada a Buenos Aires e à gestão venezuelana
Principal negociador da Ucrânia conversou com representantes dos EUA neste sábado, diz Zelensky
Kiev mantém contato quase diário com Washington em meio a negociações de paz
Morre aos 93 anos Beatriz González, uma das maiores artistas contemporâneas da América Latina
Artista foi uma das fundadoras do Museu de Arte Moderna de Medellín
