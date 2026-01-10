Declaração de Papa Leão XIV foi feita durante encontro com cardeais - AFP

Publicado 10/01/2026 11:57

O papa Leão XIV enfatizou esta semana a importância de ouvir as vítimas de abuso sexual por membros do clero durante um encontro com cardeais de todo o mundo, segundo declarações divulgadas neste sábado (10).

Em suas considerações finais no consistório de dois dias, realizado a portas fechadas, o pontífice americano afirmou que o abuso de crianças e adultos vulneráveis por sacerdotes continua sendo uma "ferida" na Igreja Católica.

"Ouvir é profundamente importante. Não podemos fechar os olhos nem o coração", disse Leão, de acordo com uma transcrição do Vaticano.

Ele observou que a questão do abuso não estava especificamente na pauta das discussões do consistório, o primeiro desde que assumiu a liderança dos 1,4 bilhão de católicos do mundo em maio, após a morte do papa Francisco.

No entanto, optou por abordá-la em suas considerações finais, afirmando que esse flagelo é "um problema que ainda hoje é verdadeiramente uma ferida na vida da Igreja em muitos lugares".

"Gostaria de encorajá-los a compartilhar isso com os bispos: muitas vezes a dor das vítimas foi agravada por não terem sido acolhidas ou ouvidas", disse ele.

"O abuso em si causa uma ferida profunda que pode durar a vida toda. Mas, muitas vezes, o escândalo na Igreja decorre do fato de a porta ter sido fechada e as vítimas não terem sido acolhidas. Uma delas me disse recentemente que o mais doloroso foi que nenhum bispo quis ouvi-la", insistiu ele.

Cerca de 170 cardeais estiveram presentes no Vaticano nestas quarta e quinta-feira para o consistório, durante o qual discutiram o rumo da Igreja.

Leão os convidou a se reunirem novamente no final de junho, no que o Vaticano indicou que se tornará um encontro anual.