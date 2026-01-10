Itamaraty comunicou a diplomacia argentina na última sexta-feira, 9 - Fabio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil

Itamaraty comunicou a diplomacia argentina na última sexta-feira, 9Fabio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil

Publicado 10/01/2026 16:56

O Ministério das Relações Exteriores decidiu deixar a custódia da Embaixada da Argentina em Caracas, na Venezuela, que havia sido assumida em agosto de 2024 após atritos do presidente argentino Javier Milei com o então presidente venezuelano Nicolás Maduro que levaram à expulsão de diplomatas argentinos do país.

A informação foi revelada pelo jornal La Nación e confirmada pelo Estadão. A decisão do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi comunicada às autoridades argentinas, que deverão retomar o posto ou designar a custódia a outro país vizinho, e à gestão da presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues. Procurado, o Itamaraty não quis se manifestar.

O Estadão apurou que a decisão partiu do Brasil. A relação entre os governo Lula e Milei é ruidosa desde o início e vem numa crescente de desgaste. Enquanto que Lula criticou a invasão dos Estados Unidos ao território venezuelano para prender Maduro, Milei celebrou a ação americana e marcou posição contra os governos latinoamericanos de esquerda que têm analisado a questão da Venezuela sob uma perspectiva de soberania nacional.

De acordo com o jornal La Nación, o Itamaraty comunicou a diplomacia argentina na última sexta-feira, 9, mesmo dia em que o acordo de livre comércio entre Mercosul - bloco econômico do qual os dois países fazem parte - e a União Europeia foi assinado. Ainda segundo o veículo argentino, o governo Lula tomou a decisão após Milei postar um vídeo com insinuações a Lula.

Na postagem compartilhada por Milei nas redes sociais, ele defendeu a ação americana na Venezuela enquanto inseria imagens do presidente brasileiro. O vídeo terminava com uma foto de Lula abraçado com Maduro.

No período de mais de um ano em que assumiu a Embaixada argentina, o Brasil abrigou seis opositores do governo Maduro que colaboravam com María Corina Machado e estavam abrigados na representação diplomática do País.