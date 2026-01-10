Renee Nicole Good tentou acalmar o agente do ICE Jonathan Ross antes de ser mortaReprodução / Redes Sociais / Alpha News
“Está tudo bem, cara. Eu não estou brava com você. Eu não estou brava com você!”, diz a mulher em um vídeo feito pelo próprio agente, e divulgado pelo portal "Alpha News", de Minnesota. Poucos segundos depois, Ross começa a gravar a placa do veículo e então uma outra mulher, apontada como mulher de Renee, e começa a discutir com Jonathan.
“Mostre o seu rosto. Está tudo bem, a gente não muda nossa placa do carro todas as manhãs, só para você saber. Será a mesma placa quando você voltar para conversar conosco mais tarde. Está tudo bem. (Somos) cidadãos dos Estados Unidos. Quer vir nos pegar? Eu te diria para ir comer alguma coisa, grandalhão”, disse ela.
Em seguida, outro agente do ICE se aproxima do carro e pede que Renee desça do veículo, mas a mulher desvia dos agentes e acelera. É neste momento que Jonathan atira contra ela, de curta distância, três vezes. O carro continua reto até bater em um poste e parar.
O caso aconteceu na última quarta-feira (7). O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos classificou a ação de Renee como um “ato de terrorismo” e que ela teria transformado “seu veículo em uma arma, tentando atropelar nossas forças de ordem com a intenção de matá-las” e afirmou que o agente “atirou em legítima defesa”, em comunicado.
Nesta sexta-feira (9), o prefeito de Mineápolis pediu que seja autorizada a incorporação de funcionários estaduais à investigação federal e acusou o governo de Washington de prejudicar o caso.
"Não é momento de burlar as normas. É momento de cumprir a lei... O fato de que o Departamento de Justiça de Pam Bondi e esta administração presidencial já chegaram a uma conclusão sobre esses fatos é muito preocupante", declarou o prefeito de Mineápolis, o democrata Jacob Frey, em uma coletiva de imprensa.
As autoridades do estado de Minnesota reclamaram que o governo federal excluiu seus funcionários da investigação sobre a morte de Renee.
BREAKING: Alpha News has obtained cellphone footage showing perspective of federal agent at center of ICE-involved shooting in Minneapolis pic.twitter.com/p2wks0zew0— Alpha News (@AlphaNews) January 9, 2026
