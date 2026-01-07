Motorista foi baleada por agentes da ICE e não resistiu aos ferimentos - CNN/Reprodução

Motorista foi baleada por agentes da ICE e não resistiu aos ferimentosCNN/Reprodução

Publicado 07/01/2026 19:24 | Atualizado 07/01/2026 19:25

Nova York - Um agente migratório do estado de Minnesota matou a tiros uma mulher que supostamente teria tentado atropelar alguns de seus colegas com seu carro, informaram nesta quarta-feira, 7, as autoridades americanas, que qualificaram o fato de "ato de terrorismo". Assista:

Mulher é morta por agente do ICE nos Estados Unidos



Crédito: Redes Sociais pic.twitter.com/PZ781EjcnD — Jornal O Dia (@jornalodia) January 7, 2026 Enquanto agentes da Polícia de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) realizavam "operações seletivas" na cidade de Mineápolis, "alguns agitadores começaram a bloquear os agentes e uma destas agitadoras violentas transformou seu veículo em uma arma, tentando atropelar nossas forças de ordem com a intenção de matá-las, um ato de terrorismo", escreveu o Departamento de Segurança Interna em um comunicado.



"Um agente do ICE, temendo por sua vida, a de seus companheiros e a segurança da população, atirou em legítima defesa. A suposta autora foi atingida e faleceu. Espera-se que os agentes que ficaram feridos se recuperem por completo", acrescentou.



Em um vídeo que circula na rede social BlueSky, não verificado pela AFP, veem-se agentes do ICE dirigindo-se para um veículo em movimento.



O prefeito de Mineápolis, o democrata Jacob Frey, qualificou de "bobagens" as informações da polícia migratória. A mulher seria cidadã norte-americana, de acordo com as informações preliminares.



"Temíamos este momento desde que o ICE chegou à cidade", prosseguiu, antes de acrescentar que tinha "uma mensagem para o ICE: Vão embora de Mineápolis!".



O governador de Minnesota, o democrata Tim Walz, escreveu no X que suas equipes "estão compilando informação" e "pedem a todos que mantenham a calma".



As operações ordenadas pelo governo do presidente Donald Trump motivaram protestos em algumas cidades contra as ações dos agentes migratórios para deter e expulsar imigrantes.