Enquanto agentes da Polícia de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) realizavam "operações seletivas" na cidade de Mineápolis, "alguns agitadores começaram a bloquear os agentes e uma destas agitadoras violentas transformou seu veículo em uma arma, tentando atropelar nossas forças de ordem com a intenção de matá-las, um ato de terrorismo", escreveu o Departamento de Segurança Interna em um comunicado.
"Um agente do ICE, temendo por sua vida, a de seus companheiros e a segurança da população, atirou em legítima defesa. A suposta autora foi atingida e faleceu. Espera-se que os agentes que ficaram feridos se recuperem por completo", acrescentou.
Em um vídeo que circula na rede social BlueSky, não verificado pela AFP, veem-se agentes do ICE dirigindo-se para um veículo em movimento.
Em seguida, o carro se afasta dos agentes quando tiros são ouvidos. Depois, o veículo bate em outro, que estava estacionado.
"Temíamos este momento desde que o ICE chegou à cidade", prosseguiu, antes de acrescentar que tinha "uma mensagem para o ICE: Vão embora de Mineápolis!".
O governador de Minnesota, o democrata Tim Walz, escreveu no X que suas equipes "estão compilando informação" e "pedem a todos que mantenham a calma".
As operações ordenadas pelo governo do presidente Donald Trump motivaram protestos em algumas cidades contra as ações dos agentes migratórios para deter e expulsar imigrantes.
