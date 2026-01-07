Nick Reiner, filho de Rob Reiner e Michele Singer, foi preso pelo assassinato dos pais - Reprodução/ redes sociais

Publicado 07/01/2026 17:00

A audiência judicial do filho do cineasta americano Rob Reiner pelo assassinato a facadas de seus pais foi adiada, nesta quarta-feira (7), porque o advogado de defesa decidiu abandonar o caso.

Nick Reiner enfrenta duas acusações de homicídio em primeiro grau pelo duplo assassinato, um caso que abalou a indústria de Hollywood poucos dias antes do Natal.

As autoridades detiveram Nick, de 32 anos, em 14 de dezembro, horas depois de serem encontrados os corpos esfaqueados de seu pai, diretor de grandes sucessos como "Harry e Sally - Feitos um para o outro" e "Questão de Honra", e de sua mãe, a fotógrafa Michele Singer Reiner, na casa do casal no luxuoso bairro de Brentwood, em Los Angeles.

O suspeito, com amplo histórico de dependência química, deveria comparecer perante o juiz para que ele lhe comunicasse formalmente suas acusações e seus direitos.

A audiência foi adiada porque o advogado Alan Jackson deixou de representar o acusado. O juiz nomeou, em seu lugar, um defensor público e estabeleceu 23 de fevereiro como a nova data para a sessão.

Não se sabe por que Jackson, um advogado experiente em processos midiáticos de Hollywood, como os de Harvey Weinstein e Kevin Spacey, renunciou ao caso.