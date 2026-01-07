Nick Reiner, filho de Rob Reiner e Michele Singer, foi preso pelo assassinato dos paisReprodução/ redes sociais
Audiência do filho do cineasta Rob Reiner pelo homicídio dos pais é adiada
Nick Reiner é acusado de matar seus pais a facadas
UE busca apoio para assinar acordo comercial com o Mercosul
Negociação avança e líderes europeus acreditam que conclusão será 'em breve'
Produtores da Opep+ anunciam cortes maiores na produção para primeiro semestre de 2026
Iraque, Emirados Árabes Unidos, Casaquistão e Omã vão reduzir 829 mil barris por dia para compensar excesso acumulado desde 2024
EUA anunciam plano de transição em três fases para a Venezuela
Renda obtida com a venda do petróleo confiscado pelos EUA será usada de maneira que beneficie o povo, afirmou Marco Rubio
Países europeus reforçam apoio à Groenlândia, destacam princípios da Otan e cobram EUA
Declaração conjunta foi assinada pelos líderes de França, Alemanha, Itália, Polônia, Espanha, Reino Unido e Dinamarca
Morre Lai Yuqing, cineasta chinesa de 'Whisperings of The Moon', aos 23 anos
Diretora e roteirista faleceu no Camboja, onde seu primeiro longa foi filmado
