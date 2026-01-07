BC argentino disse que recebeu propostas totalizando US$ 4,4 bilhões, mas decidiu não aumentar o valor concedidoAFP
Argentina fecha acordo de recompra reversa de US$ 3 bilhões para blindar pagamento de dívida
Operação com seis instituições estrangeiras tem prazo de 372 dias, taxa anual de 7,4% e usa títulos públicos como garantia para reforçar o caixa externo
Tribunal dos Países Baixos invalida casamento que usou votos gerados com IA
Cerimônia aconteceu em abril de 2025
Rússia condena uso da força pelos EUA contra petroleiro
Ministério de Transportes emitiu um comunicado sobre o caso
Sheinbaum: México se torna 'fornecedor importante' de petróleo para Cuba diante da crise na Venezuela
A presidente esclarece que está enviado mesma quantidade do produto de outros anos
ONU acusa Israel de 'apartheid' na Cisjordânia
Esta é a primeira vez que um chefe de direitos humanos da organização usa o termo neste contexto
Vídeo: EUA anunciam apreensão de petroleiro russo no Caribe
Chefe do Pentágono compartilhou a informação nas redes sociais
