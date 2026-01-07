Presidente da Rússia, Vladimir PutinAFP
Rússia condena uso da força pelos EUA contra petroleiro
Ministério de Transportes emitiu um comunicado sobre o caso
Rússia condena uso da força pelos EUA contra petroleiro
Ministério de Transportes emitiu um comunicado sobre o caso
Sheinbaum: México se torna 'fornecedor importante' de petróleo para Cuba diante da crise na Venezuela
A presidente esclarece que está enviado mesma quantidade do produto de outros anos
ONU acusa Israel de 'apartheid' na Cisjordânia
Esta é a primeira vez que um chefe de direitos humanos da organização usa o termo neste contexto
Vídeo: EUA anunciam apreensão de petroleiro russo no Caribe
Chefe do Pentágono compartilhou a informação nas redes sociais
Tempestade de neve provoca caos no transporte e deixa mortos em vários países da Europa
Nevasca levou ao cancelamento de voos e trens, fechamento de escolas e acidentes fatais
Vídeo! Idoso cai de 15º andar de prédio, mas fica preso em varal e é resgatado
Caso aconteceu na China
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.