Presidente da Rússia, Vladimir Putin - AFP

Presidente da Rússia, Vladimir PutinAFP

Publicado 07/01/2026 13:37

A Rússia denunciou, nesta quarta-feira (7), o uso da força por parte dos Estados Unidos contra um navio com bandeira russa no Atlântico Norte, depois que Washington anunciou a "apreensão" de um petroleiro após vários dias de perseguição desde que zarpou da Venezuela.

"De acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982, a liberdade de navegação se aplica em águas internacionais, e nenhum Estado tem o direito de usar a força contra embarcações devidamente registradas sob a jurisdição de outros Estados", afirmou o Ministério de Transportes russo em um comunicado.

A pasta detalhou que o "Marinera" obteve "permissão temporária" para navegar com bandeira russa em 24 de dezembro e "o contato com o barco se perdeu" depois que as forças navais norte-americanas o abordaram "em alto-mar".