Um idoso caiu acidentalmente do 15º andar de um prédio, mas acabou salvo após ficar preso em um varal do edifício e ser resgatado por um segurança, que o alcançou pela janela. O caso aconteceu em Nanquim, leste da China.
In Nanjing, east China's Jiangsu Province, an elderly man fell from the 15th floor of a residential building and landed on a clothes-drying rack outside a 7th-floor apartment. Zhang Wei, a military veteran, secured a fire hose around his waist and descended from the 8th floor to… pic.twitter.com/SeBCCDktyA
As autoridades não revelaram o que fez o homem cair. Ele chegou a ficar com as pernas suspensas no ar, deixando os pedestres preocupados com a possibilidade dele cair a qualquer momento.
Então, o guarda, que também é veterano, foi ao 8º andar, um acima de onde o idoso estava, amarrou uma mangueira em sua cintura e a usou para descer e chegar à vítima da queda, empurrando-a para dentro do prédio em seguida.
O socorrista, identificado como Zhang Wei, de 32 anos, destacou que o homem ficou consciente durante todo o resgate e foi socorrido ao hospital. Ele segue internado.
O portal "China News" publicou um vídeo do momento, no último domingo (4).
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.