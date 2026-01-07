Aldrich Ames foi condenado em 1994 - Luke Frazza / AFP

Aldrich Ames foi condenado em 1994Luke Frazza / AFP

Publicado 07/01/2026 08:28

Aldrich Ames, ex-agente Inteligência dos Estados Unidos (CIA) condenado à prisão perpétua por vender segredos a Moscou, morreu na segunda-feira (5) sob custódia, informaram as autoridades americanas.

Ames, que faleceu aos 84 anos, segundo o Departamento Federal de Prisões, trabalhou como analista de contrainteligência por 31 anos. Junto com sua mulher, Rosario, foi condenado em 1994 por vender informações à União Soviética entre 1985 e 1993 por mais de US$ 2,5 milhões (R$ 13,44 milhões na cotação atual).

De acordo com as autoridades americanas, sua traição comprometeu dezenas de operações secretas e custou a vida de doze agentes que espionavam para Washington.

Ames foi chefe da divisão soviética do grupo de contrainteligência da CIA. O estilo de vida luxuoso que o casal desfrutava na época levantou suspeitas: eles tinham dinheiro em contas bancárias suíças, dirigiam um Jaguar e acumulavam US$ 50 mil (R$ 268 mil) por ano em faturas de cartão de crédito.

Procuradores federais afirmaram que Ames espionou para a União Soviética e, após seu colapso, continuou vendendo informações para a Rússia até ser descoberto em 1994.

Com base em informações falsas fornecidas por Ames, funcionários da CIA várias vezes informaram de forma equivocada os presidentes americanos Ronald Reagan e George H.W. Bush, além de outros funcionários de alto escalão, sobre as capacidades militares soviéticas e outros detalhes estratégicos.

O processo contra Ames aumentou as tensões entre Washington e Moscou justamente quando ambos os países tentavam normalizar as relações após a dissolução da URSS em 1991.

O então diretor da CIA, James Woolsey, renunciou ao cargo em decorrência do escândalo, após se recusar a demitir ou rebaixar colegas em Langley, Virgínia, onde fica a sede da agência.

O então presidente americano Bill Clinton classificou o caso Ames como "muito sério" e sugeriu que poderia prejudicar as relações com Moscou.

O Kremlin minimizou o incidente, e um diplomata russo descreveu os americanos como "extremamente emocionais".