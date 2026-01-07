Aldrich Ames foi condenado em 1994Luke Frazza / AFP
Ex-agente da CIA, condenado por espionar para soviéticos, morre aos 84 anos na prisão
Aldrich Ames vendeu informações para o exército do país entre 1985 e 1993 por mais de US$ 2,5 milhões
Chefe do exército iraniano adverte que responderá às 'ameaças' de Trump e Netanyahu
Presidente dos EUA ameaçou intervir militarmente no Irã caso o regime mate manifestantes antigoverno
Terremoto de magnitude 6,4 atinge Filipinas
Nenhum alerta de tsunami foi emitido pelas autoridades
Brigitte Bardot morreu devido a um câncer, revela marido
Atriz passou por duas cirurgias para tratar a doença
Trump diz que a Venezuela entregará até 50 milhões de barris de petróleo aos Estados Unidos
Republicano ainda pediu que o secretário de Energia Chris Wright execute o plano 'imediatamente'
Trump estuda caminhos para adquirir a Groenlândia e não descarta recorrer às Forças Armadas
Ilha atrai o republicano desde o seu primeiro mandato por conta da posição estratégica que o território possui no Ártico, além da reserva de terras raras e fontes de recursos naturais, como minério
