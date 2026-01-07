Terremoto atingiu as Filipinas nesta quarta-feira (7)Reprodução / USGS
Terremoto de magnitude 6,4 atinge Filipinas
Nenhum alerta de tsunami foi emitido pelas autoridades
Terremoto de magnitude 6,4 atinge Filipinas
Nenhum alerta de tsunami foi emitido pelas autoridades
Brigitte Bardot morreu devido a um câncer, revela marido
Atriz passou por duas cirurgias para tratar a doença
Trump diz que a Venezuela entregará até 50 milhões de barris de petróleo aos Estados Unidos
Republicano ainda pediu que o secretário de Energia Chris Wright execute o plano 'imediatamente'
Trump estuda caminhos para adquirir a Groenlândia e não descarta recorrer às Forças Armadas
Ilha atrai o republicano desde o seu primeiro mandato por conta da posição estratégica que o território possui no Ártico, além da reserva de terras raras e fontes de recursos naturais, como minério
Pentágono revisa capacidade das mulheres para funções de combate
Secretária de imprensa do Departamento de Defesa dos Estados Unidos afirma que 'padrões não vão ser alterados para satisfazer cotas ou pautas ideológica'
'Encerramento de um capítulo terrível da história do país', desabafa venezuelano sobre prisão de Maduro
Vivendo no Rio desde 2018, Saul Pineda deixou seu país em meio à crise econômica e política
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.