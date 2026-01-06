Comitê internacional se prepara para supervisionar trégua - AFP

Publicado 06/01/2026 15:34

Os ataques israelenses no sul do Líbano mataram duas pessoas nesta terça-feira (6), informou o Ministério da Saúde na véspera de uma reunião do comitê que supervisiona o cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah.

Apesar do cessar-fogo de novembro de 2024, que deveria pôr fim a mais de um ano de hostilidades entre Israel e o Hezbollah, aliado do movimento islamista palestino Hamas, o Exército israelense continuou a atacar o Líbano e manteve tropas em cinco zonas que considera estratégicas.

Nos últimos dias, intensificou seus ataques no sul e no leste do país, onde afirma atingir alvos do Hezbollah e do Hamas.

Um ataque em Kfar Dunin, no sul do Líbano, deixou dois mortos, segundo o Ministério da Saúde.

Em comunicado, o presidente libanês, Joseph Aoun, disse que "os contínuos ataques de Israel têm como objetivo frustrar todos os esforços realizados em nível local, regional e internacional para deter a escalada israelense em curso".

Na terça-feira, o Exército israelense afirmou que suas operações da véspera atingiram infraestrutura "pertencente às organizações terroristas Hezbollah e Hamas".

De acordo com os militares, os alvos incluíam "diversas instalações de armazenamento de armas e estruturas militares, tanto subterrâneas quanto na superfície".

Um ataque nesta terça teve como alvo Ghazieh, perto da cidade costeira de Sidon. Destruiu um edifício e provocou um incêndio, constatou um fotógrafo da AFP.

Os ataques ocorreram enquanto o comitê que supervisiona o cessar-fogo, composto por Estados Unidos, França, Líbano, Israel e Nações Unidas, se preparava para se reunir na quarta-feira.

O subsecretário-geral da ONU para as operações de manutenção da paz, Jean-Pierre Lacroix, também tem prevista para quarta uma reunião com autoridades libanesas no Líbano.

O gabinete de Beirute se reunirá no fim desta semana para discutir o progresso do Exército libanês no desarmamento do Hezbollah.

Esperava-se que o Exército libanês concluísse o desarmamento ao sul do rio Litani, a cerca de 30 quilômetros da fronteira com Israel, até o fim de 2025, antes de estendê-lo ao restante do país.

Aoun afirma que os militares executaram o plano governamental para "estender sua autoridade sobre o sul do Litani" com "profissionalismo, compromisso e precisão".

Israel questionou em várias ocasiões a eficácia do Exército libanês e acusou o Hezbollah de se rearmar.