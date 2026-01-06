Cerca de 30 autoridades europeias e enviados americanos estão reunidos em Paris com Zelensky - AFP

Publicado 06/01/2026 12:55

Os Estados Unidos liderarão o monitoramento de um possível cessar-fogo na Ucrânia, que incluiria a participação europeia, segundo um rascunho de declaração visto pela reportagem e que deve ser debatido pela Coalizão de Voluntários nesta terça-feira (6).

Cerca de 30 autoridades europeias, aliadas de Kiev, e enviados americanos estão reunidos em Paris com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, para discutir as garantias de segurança para a Ucrânia em caso de um cessar-fogo, quase quatro anos após o início da invasão russa.

No projeto, que segundo fontes diplomáticas ainda pode ser alterado, afirma-se que estão "dispostos" a fornecer à Ucrânia "garantias política e juridicamente vinculativas que serão ativadas quando um cessar-fogo entrar em vigor" com a Rússia.

"Haverá um sistema contínuo e confiável de supervisão do cessar-fogo. Será dirigido pelos Estados Unidos com participação internacional", ressalta o rascunho da declaração.

A força multinacional que seria mobilizada após um cessar-fogo proporcionaria ainda "medidas de garantia no ar, no mar e em terra" para Kiev e garantiria a "regeneração das Forças Armadas da Ucrânia", acrescenta.

"Estes elementos serão liderados pela Europa", especifica o documento.

Neste cenário, os Estados Unidos comprometem-se a apoiar a força multinacional para a Ucrânia "em caso de ataque" russo no futuro.