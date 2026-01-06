Cerca de 30 autoridades europeias e enviados americanos estão reunidos em Paris com ZelenskyAFP
EUA vai liderar monitoramento de cessar-fogo na Ucrânia com participação europeia
Plano em discussão prevê supervisão liderada por Washington
EUA vai liderar monitoramento de cessar-fogo na Ucrânia com participação europeia
Plano em discussão prevê supervisão liderada por Washington
Sindicato denuncia detenção de 16 jornalistas durante posse da presidente interina na Venezuela
Delcy Rodríguez assumiu o posto após a captura de Nicolás Maduro
Morre Béla Tarr, cineasta húngaro, aos 70 anos
Roteirista é conhecido por seus planos-sequência e filmes em preto e branco de várias horas de duração que retratam paisagens desoladas
Mulher é presa acusada de matar dois ex-maridos a tiros no mesmo dia
Autoridades chegaram a socorrer um dos homens, mas ele não resistiu aos ferimentos
Caso Epstein: Departamento dos EUA afirma ter ainda mais de 2 milhões de arquivos não publicados
Criminoso sexual foi encontrado morto em sua cela em 2019
Vídeo: Papa fecha 'Porta Santa' da Basílica de São Pedro e encerra o Jubileu 2025
Período de reflexão atraiu mais de 33 milhões de peregrinos a Roma
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.