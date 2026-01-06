Cineasta e roteirista húngaro Béla Tarr - AFP

Publicado 06/01/2026 11:29

O lendário cineasta húngaro Béla Tarr, conhecido por seus planos-sequência e filmes em preto e branco de várias horas de duração que retratam paisagens desoladas, morreu nesta terça-feira (6), aos 70 anos. A morte foi anunciada pela agência de notícias MTI, citando uma declaração do diretor Bence Fliegauf em nome da família.



O mestre do cinema húngaro, que morreu após uma longa doença, é conhecido por suas obras complexas e sombrias, principalmente "Satantango" ("O Tango de Satã", 1994), um filme de sete horas sobre o colapso do comunismo na Europa Oriental e seu declínio material e espiritual.



O filme é uma adaptação do romance de mesmo nome, do ganhador do Prêmio Nobel de Literatura László Krasznahorkai, com quem Tarr colaborou em diversas ocasiões.



"É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento do diretor Béla Tarr na manhã de hoje, após uma longa e grave doença", declarou a Associação de Cineastas Húngaros em comunicado.



"Morreu o homem mais livre que já conheci", afirmou o prefeito de Budapeste em comunicado, elogiando seu amor por "aquilo que é essencial ao ser humano: a dignidade humana".