Nevasca intensa provoca acidentes de trânsito e deixa cinco mortos na França
Fenômeno afetou o funcionamento de aeroportos, trens e veículos no país
ONU afirma que ataque dos EUA na Venezuela 'violou princípio fundamental do direito internacional'
Nicolás Maduro foi capturado na operação
Tiroteio é registrado perto do palácio presidencial na Venezuela
Caso aconteceu após um voo não autorizado de drones
Como é a prisão onde Nicolás Maduro está detido e que já recebeu outros nomes 'famosos'
Presídio abrigou o rapper P. Diddy
Brasileira é presa na Coreia do Sul após ir à casa de astro do K-pop
Família de Jung Kook solicitou uma ordem de restrição contra a brasileira
Trump nega estar em guerra com a Venezuela, fala em 'consertar' país e descarta novas eleições
Presidente afirmou que os EUA podem subsidiar um esforço das empresas petrolíferas para reconstruir a infraestrutura energética
