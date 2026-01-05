O cantor Jungkook, integrante do grupo de k-pop BTSReprodução
Brasileira é presa na Coreia do Sul após ir à casa de astro do K-pop
Família de Jung Kook solicitou uma ordem de restrição contra a brasileira
Trump nega estar em guerra com a Venezuela, fala em 'consertar' país e descarta novas eleições
Presidente afirmou que os EUA podem subsidiar um esforço das empresas petrolíferas para reconstruir a infraestrutura energética
Brasileira morta por patroa em Portugal foi agredida com bloco de cimento na cabeça, diz MP
Crime ocorreu no dia 5 de dezembro
Colômbia: ministros da Justiça e do Interior se comprometem a continuar cooperando com os EUA
Andrés Idágarra afirmou que a 'luta contra o narcotráfico precisa seguir de maneira conjunta'
Primeira-ministra da Dinamarca afirma que ataque dos EUA à Groenlândia significaria fim da Otan
Comentários surgem em meio a preocupações contínuas sobre o interesse do presidente americano em adquirir a Groenlândia, que é um território autônomo dentro do Reino da Dinamarca
Delcy Rodríguez toma posse como presidente interina da Venezuela
Ela assume a presidência do país no lugar de Nicolás Maduro
