Donald Trump e a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen - AFP

Donald Trump e a primeira-ministra da Dinamarca, Mette FrederiksenAFP

Publicado 05/01/2026 17:43

A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, disse que, se o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacar a ilha dinamarquesa da Groenlândia, isso significaria o fim da aliança da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

"Acredito que se deve levar a sério o presidente norte-americano quando ele diz que quer a Groenlândia", afirmou Frederiksen em uma entrevista à emissora dinamarquesa TV2. "Mas também deixarei claro que, se os EUA optarem por atacar militarmente outro país da Otan, então tudo acaba, incluindo a organização", acrescentou.

Os comentários surgem em meio a preocupações contínuas sobre o interesse do presidente americano em adquirir a Groenlândia, que é um território autônomo dentro do Reino da Dinamarca com importância estratégica na região do Ártico.

Mais cedo, o primeiro ministro britânico, Keir Starmer, apoiou publicamente Frederiksen em relação a Trump, após ela exigir que os EUA parem com suas ameaças.