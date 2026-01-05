Donald Trump e a primeira-ministra da Dinamarca, Mette FrederiksenAFP
Primeira-ministra da Dinamarca afirma que ataque dos EUA à Groenlândia significaria fim da Otan
Comentários surgem em meio a preocupações contínuas sobre o interesse do presidente americano em adquirir a Groenlândia, que é um território autônomo dentro do Reino da Dinamarca
Delcy Rodríguez toma posse como presidente interina da Venezuela
Ela assume a presidência do país no lugar de Nicolás Maduro
O que é o Cartel de los Soles
Nicolás Maduro é apontado pelo governo Trump como líder da organização criminosa
EUA defendem operação na Venezuela em reunião do Conselho de Segurança da ONU
Washington afirma que ação teve objetivo de cumprimento da lei; Rússia, China e aliados fazem críticas durante sessão de emergência
Em audiência, Maduro se declara inocente e diz que ainda é o 'presidente' da Venezuela
Chavista foi capturado após operação militar dos EUA em Caracas
Filho de Maduro oferece 'apoio incondicional' à presidente interina da Venezuela
Deputado que seu pai e a primeira-dama 'voltarão mais cedo ou mais tarde' ao país
