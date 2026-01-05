Maduro foi capturado durante operação militar dos EUA - Reprodução / Redes Sociais

Maduro foi capturado durante operação militar dos EUAReprodução / Redes Sociais

Publicado 05/01/2026 14:49

Em sua primeira audiência após ser capturado pelos Estados Unidos, o presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, se declarou nesta segunda-feira (5) inocente no tribunal de Nova York e alegou ser um "prisioneiro de guerra" do governo Trump. Ele também afirmou que ainda é o presidente da Venezuela.

"Eu sou inocente. Eu sou um homem decente. Eu sou um presidente", declarou Maduro.

Maduro, de 63 anos, é acusado de traficar cocaína para os Estados Unidos, assim como sua esposa, Cilia Flores, de 69. Ambos foram retirados à força de Caracas no último sábado (3) durante intensos ataques militares dos EUA, que incluíram comandos terrestres, bombardeios de caças e uma enorme força naval.

Maduro é acusado de quatro crimes:

- Narcoterrorismo;

- Conspiração para o tráfico de cocaína;

- Posse de armas e explosivos;

- Conspiração para a posse de armas e explosivos.

A nova acusação também inclui o filho do presidente deposto, Nicolás Maduro Guerra ("Nicolasito"); o ministro do Interior venezuelano, Diosdado Cabello; e um traficante de drogas foragido.

A audiência judicial coincide, nesta segunda, com a posse do novo Parlamento em Caracas, que manifestou apoio a Maduro, e com uma reunião do Conselho de Segurança da ONU em Nova York sobre a Venezuela.



"Vamos, Nico!", gritaram os deputados da maioria chavista ao entrarem no Parlamento, aplaudindo o filho de Maduro, também parlamentar.



"Eles voltarão. Nossos olhos verão. Seremos testemunhas desse momento histórico. Não tenham dúvidas de que isso vai acontecer em nome de Deus, todo-poderoso", disse Maduro Guerra, que ofereceu seu "apoio incondicional" à presidente interina, Delcy Rodríguez.

*Com informações da AFP