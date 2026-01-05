Colômbia deseja manter parceria com os EUA no combate ao narcotráfico - AFP

Publicado 05/01/2026 19:38

Os ministérios da Justiça e do Interior da Colômbia reiteraram compromisso de cooperar com os Estados Unidos na luta contra o narcotráfico, por meio de uma publicação na rede social X nesta segunda-feira, 5.

Em vídeo, o ministro do Interior, Antonio Benedetti, afirmou que os ministérios representam a intenção do governo colombiano de cooperar com autoridades americanas. "Informamos aos serviços de inteligência dos EUA que queremos seguir coordenando e cooperando com o combate ao narcotráfico. Vamos usar a tecnologia e os dados deles para destruir estruturas criminais na Colômbia", disse.

O ministro da Justiça e do Direito, Andrés Idágarra, acrescentou que a "luta contra o narcotráfico precisa seguir de maneira conjunta", principalmente na fronteira contra a Venezuela para deter esse "flagelo que provoca tanto dano a outros países".

As declarações acontecem após o presidente dos EUA, Donald Trump, voltar a acusar a Colômbia de possuir fábricas de cocaína, criticar o governo local e ameaçar uma operação no país, na sequência de ataques americanos na Venezuela para capturar o ex-ditador Nicolás Maduro. O presidente colombiano, Gustavo Petro, respondeu que quer entender "o verdadeiro significado da ameaça ilegítima" de Trump, antes de rebatê-la.