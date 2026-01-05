Deputado Nicolás Maduro Guerra, filho do presidente deposto Nicolás Maduro - Reprodução/ redes sociais

Publicado 05/01/2026 14:28

O deputado Nicolás Maduro Guerra, filho do presidente deposto Nicolás Maduro, declarou nesta segunda-feira (5) seu "apoio incondicional" à presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, que também conta com o reconhecimento dos militares.



"A ti, Delcy Eloína, meu apoio incondicional para a difícil tarefa que tem pela frente. Conte comigo (...). A pátria está em boas mãos, pai, e em breve nos abraçaremos aqui na Venezuela", exclamou Maduro Guerra, emocionado, durante a posse do novo Parlamento.



Deposto em 3 de janeiro em um ataque militar dos Estados Unidos, Maduro foi transferido para Nova York para ser julgado por tráfico de drogas e terrorismo. Ele e sua mulher, Cilia Flores, devem comparecer perante um juiz de Nova York nesta segunda-feira.

Nicolás Maduro Guerra disse que seu pai e a primeira-dama Cilia Flores "voltarão" à Venezuela "mais cedo ou mais tarde" dos Estados Unidos, onde enfrentam a Justiça.



"Eles voltarão. Nossos olhos verão. Seremos testemunhas desse momento histórico. Não tenham dúvidas de que isso vai acontecer em nome de Deus, todo-poderoso", disse o deputado Maduro Guerra na posse do novo Parlamento.