María Corina Machado venceu o Prêmio Nobel da Paz de 2025 - AFP

Publicado 05/01/2026 09:51

A União Europeia (UE) declarou, nesta segunda-feira (5), que qualquer transição política na Venezuela deve incluir os líderes da oposição María Corina Machado, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz de 2025, e Edmundo González Urrutia, apesar de o presidente americano, Donald Trump, tê-los descartado.

"Os próximos passos envolvem o diálogo rumo a uma transição democrática que deve incluir Edmundo González e María Corina Machado", afirmou a porta-voz da UE, Anitta Hipper.

González Urrutia vive exilado na Espanha e, segundo a oposição, venceu a eleição presidencial de 2024 no país caribenho.