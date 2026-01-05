María Corina Machado venceu o Prêmio Nobel da Paz de 2025AFP
UE afirma que transição na Venezuela 'deve incluir' a opositora María Corina Machado
Bloco europeu também defende a participação de Edmundo González no processo político
UE afirma que transição na Venezuela 'deve incluir' a opositora María Corina Machado
Bloco europeu também defende a participação de Edmundo González no processo político
Justiça francesa condena assediadores da mulher de Macron a até seis meses de prisão
Pessoas afirmaram que primeira-dama seria um homem
Após captura de Maduro, Trump ameaça fazer operações na Colômbia e chama Petro de 'doente'
Presidente colombiano negou vínculo com narcotráfico e criticou declarações do republicano
Cuba diz que teve 32 agentes mortos durante captura de Maduro
Comunicado ressaltou que os militares cubanos 'cumpriram de forma digna e heroica o seu dever'
Reunião da Celac termina sem acordo entre países sobre situação da Venezuela
Brasil reiterou o seu posicionamento contra a operação militar dos EUA
Conselho de Segurança da ONU se reúne para discutir crise na Venezuela
Nicolás Maduro foi capturado após uma operação militar dos Estados Unidos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.