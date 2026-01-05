Maduro foi capturado durante operação militar dos EUAReprodução / Redes Sociais
Cuba diz que teve 32 agentes mortos durante captura de Maduro
Comunicado ressaltou que os militares cubanos 'cumpriram de forma digna e heroica o seu dever'
Cuba diz que teve 32 agentes mortos durante captura de Maduro
Comunicado ressaltou que os militares cubanos 'cumpriram de forma digna e heroica o seu dever'
Reunião da Celac termina sem acordo entre países sobre situação da Venezuela
Brasil reiterou o seu posicionamento contra a operação militar dos EUA
Conselho de Segurança da ONU se reúne para discutir crise na Venezuela
Nicolás Maduro foi capturado após uma operação militar dos Estados Unidos
Maduro deve comparecer a tribunal de Nova York para primeira audiência nesta segunda-feira
Chavista vai ouvir formalmente as quatro acusações que pesam contra ele, incluindo narcoterrorismo
Irã afirma que relações com a Venezuela permanecem inalteradas
Teerã classifica como ilegal a captura de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos
Após invasão a Venezuela, Trump volta a manifestar desejo de anexar a Groenlândia aos EUA
A ilha, um estado semi autônomo da Dinamarca, atrai o republicano por conta da posição estratégica que o território possui no Ártico, além da reserva de terras raras e fontes de recursos naturais, como minério
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.